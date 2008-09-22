Молоко Nestle отруєно меламіном

Керівництво найбільших мереж супермаркетів в Гонконгу заявило, що прибирає з полиць порошкове молоко швейцарського гіганта Nestle, експертиза якого показала наявність в ньому небезпечної для здоров`я речовини меламін, повідомляє в неділю агентство Ассошіейтед Прес.

За словами представника мереж магазинів, заходи були вжиті після опублікованого в неділю матеріалу гонконгської газети Apple Daily про виявлення меламіна в сухому молоці швейцарської фірми, яке вироблялося в північно-східній провінції Хейлунцзян. Представництво Nestle в Гонконгу поки не коментувало це повідомлення.

Від споживання неякісного молочного порошку в Китаї постраждали вже 6,244 тисячі малюків. Троє немовлят вже померли, ще більше тисячі залишаються в госпіталях. У більшості дітей діагностовано ураження нирок. Експерти визначили, що воно спричинене речовиною меламін, що містилася в сухому молоці, яка призводить до утворення ниркового каміння.

Китай проводить загальнонаціональну кампанію з перевірки виробників молокопродуктів на предмет відповідності стандартам їхніх товарів і технології виробництва. Наразі відомо про 22 китайські компанії, що випускали небезпечне молоко.

За виробництво отруєного молочного порошку в Китаї вже затримано 19 осіб, відкликано близько 700 тонн неякісного продукту.