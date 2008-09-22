У Вінниці виявлено 20 тонн небезпечної рибної продукції

Співробітники ветеринарної міліції у Вінниці вилучили 20 тонн недоброякісної рибної продукції (бичків).

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, працівниками відділу ветеринарної міліції було перевірено морозильні камери, що належать одному з вінницьких ТОВ. В одній з камер, яку орендує рибопереробне підприємство, міліціонери виявили рибну продукцію (бичок) вагою 20 тис. кг на суму 160 тис. грн., що не мала відповідного маркування і зберігалась із порушеннями.

Правоохоронці вилучили небезпечний продукт харчування з обігу. За даним фактом порушено кримінальну справу.