У харківській поліклініці ліквідовано розлив ртуті

У Харкові в міській поліклініці № 22 ліквідовано розлив 45 грамів ртуті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, розлив стався 19 вересня о 12.05 під час ремонту умивальника. Ртуть знайшли в демонтованому сифоні.

На місце оперативно прибули 5 бійців дислокованого у місті воєнізованого гірничорятувального загону МНС, які провели механічний збір небезпечної речовини та демеркуризацію на площі 5 квадратних метрів.