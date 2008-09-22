Сальмонельоз у чернівецьких дітей спричинили сосиски та йогурт

Джерелом інфекції у хворих на дизентерію та сальмонельоз чернівецьких дітей стали сосиски та йогурт.

Як передає кореспондент УНІАН, такі попередні дані оприлюднила Чернівецька санепідемстанція.

За даними прес-центру Чернівецької міської ради, за першими результатами лабораторного контролю СЕС, кишкову паличку виявлено у сосисках молочних, які виробляє ТОВ «Струминка», а поставляє в усі дитячі установи міста фірма «Буксмак», а також в йогурті персиковому виробництва Чернівецького молокозаводу.

Роботу цеху Чернівецького молокозаводу, де вироблявся йогурт, а також підприємств «Струминка» та «Буксмак» призупинено для проведення дезінфекції та обстеження цих виробництв, в тому числі персоналу. За рішенням міської протиепідемічної комісії усю продукцію цих виробників в дитячих садочках терміново відповідно до законодавство вилучено та комісійно знищено.

На сьогодні епідемічним процесом охоплено 17 дошкільних установ Чернівців. Виявлено 44 хворих дитини. З них у 21 виявлено дизентерію, 1 – сальмонельоз, у решти – гастроентероколіти. Найбільше випадків захворювання зафіксовано у дошкільних установах №44 (11 випадків) та №23 (6 випадків), які вже закрито на карантин.

У дитячих садках проводиться суцільна дезінфекція сучасними препаратами дезактин та септодор.

До раціону харчування дітей в дошкільних закладах міста з 19 вересня включили лише продукти, які проходять посилену термічну обробку, а також збільшено кількість кисломолочних продуктів, введено гранатовий сік, фіточаї з чорниці та чаї вітамінізовані лимоном, аскорбінової кислотою.

Водночас, міська протиепідемічна комісія констатувала, що в Чернівцях «епідемії немає», а збільшення кількості захворювань кишкової групи «є характерним для умов зони надзвичайної екологічної ситуації, яку оголошено у Чернівцях після стихійного лиха».

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях 16 та 19 вересня через захворювання дітей на гастроентероколіт та дизентерію на карантин закрили два дитячих садки.

Постановою міської санепідемстанції (міськСЕС) 19 вересня через захворювання п’яти дітей на гастроентероколіт призупинено роботу дитячого садка №23, а 16 вересня було призупинено роботу дитячої установи №44, де захворіло 11 дітей, у двох з яких виявлено дизентерійну паличку Зонне.