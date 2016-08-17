Лікарі зобов’язані виконувати наказ щодо допуску рідних до пацієнтів у реанімаціях - МОЗ

Як наголосили УНІАН у МОЗ, відомство розраховує на допомогу громадськості у зборі інформації про практику виконання наказу в лікарнях, адже, щоб дізнатися про блокування на місцях питання відкритого доступу родичів до пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, потрібно мати про це обґрунтовану інформацію, звернення або скарги.

"Наказ Міністерства охорони здоров'я України щодо відкритих реанімацій направлений в регіони і ми нічого не змінюємо. Під час селекторної наради з представниками регіонів акцентували увагу всіх, щоб вони виконували ці норми", - наголосила Супрун.

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Як відомо, наказом МОЗ України № 592 від 15.06.2016 «Про затвердження Порядку допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії» передбачається, що заклад охорони здоров’я зобов’язаний забезпечити пацієнтам, які перебувають у реанімації, право на допуск до них відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня.