Супрун провела зустрічі з послами іноземних країн

Як повідомили УНІАН у МОЗ, під час перемовин обговорювались подальші шляхи розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я.

Дипломати привітали Супрун із призначенням на посаду та підкреслили, що готові докладати зусиль для ефективної співпраці з Україною.

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Під час зустрічі Гоф та Супрун обговорили актуальні питання здійснення міжнародних закупівель лікарських засобів за кошти Державного бюджету України, можливості подальшого співробітництва в організації тренінгів та навчань для підвищення кваліфікації українських медиків.

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шігекі Сум повідомив про наміри щодо подальшої співпраці у рамках реалізації грантової допомоги для українських лікарень. У дипломатичному представництві Японської Держави в Україні сподіваються на пост-проектне співробітництво за проектом покращення медичного обладнання дитячих лікарень в Україні. Також в ході зустрічі Сум висловив підтримку реформаторським ініціативам в.о. Міністра охорони здоров’я України.

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Супрун подякувала послам, розповіла про плани та майбутню стратегію реформування системи охорони здоров’я України.

Учасники зустрічі висловили впевненість у продовжені плідного співробітництва та реалізації нових проектів у галузі медицини.