Видано першу у світі ліцензію на клонування людини

Дослідження методики клонування Уряд Австралії вперше видав ліцензію на клонування людського ембріона місцевій фірмі, що спеціалізується на штучному заплідненні.

Треба зазначити, що медики одержали право тільки на роботу з ембріонами, але їм дотепер заборонено законом уводити клоновані ембріони в матку. Контролювати діяльність учених буде національна рада Австралії з охорони здоров`я й медичних досліджень.

Як відомо, стовбурні клітини мають унікальну здатність трансформуватися в клітини будь-яких типів і є вихідними при формуванні тканин і органів, тому їхнє створення може бути корисним у трансплантації людських органів, а також для лікування багатьох серйозних захворювань.

Первый канал