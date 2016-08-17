Держслужба у справах ветеранів переплатила майже 20,5 млн грн за психологічну реабілітацію бійців АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної аудиторської служби України, порушення, що призвели збитків держбюджету на майже 20,5 млн грн, були виявлені фахівцями Держаудитслужби під час ревізії Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Уточнюється, що було перевірено окремі питання її фінансово-господарської діяльності за період з 16 вересня 2014 року по 1 червня 2016 року. Як з'ясувалося, 11 реабілітаційних установ надавали послуги із психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції у обсягах менших, ніж це визначено умовами договорів, укладених зі Службою, документацією конкурсних торгів та переговорними процедурами закупівель.

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Також реабілітаційні установи вносили до актів приймання-передачі наданих послуг недостовірні відомості щодо кількості осіб, які проходили психологічну реабілітацію. «Через це Служба зайво сплатила цим установам більш як 20,2 млн грн, що завдало збитків державному бюджету», - наголосили у Держаудитслужбі.

Крім того, йдеться у повідомленні, одна з реабілітаційних установ надавала послуги особам, які не були направлені на психологічну реабілітацію структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

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"Тож за їх реабілітацію Служба зайво сплатила 180 тис. грн, виділених з державного бюджету", - зазначили у відомстві.

Також виявлено, що у 2015 році один із санаторно-курортних закладів завищив кількість осіб, які перебували в ньому на санаторно-курортному лікуванні. Через це вартість наданих послуг була завищена майже на 96 тис. грн.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів, повідомили у Держаудитслужбі.