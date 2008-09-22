З 1 жовтня 2008 року ліки подорожчають на 15-20 відсотків

З 1 жовтня 2008 року в Москві (Росія) подорожчають ліки. Про це сьогодні повідомили в мерії столиці Росії. Відповідну ухвалу підписав мер міста Юрій Лужков.

До фактичної відпускної ціни /без НДС/ російського виробника лікарських засобів, що не перевищує ціну державної реєстрації, надбавка складе 15 відсотків.

Розмір надбавки до фактичної відпускної ціни іноземного виробника лікарських засобів, включаючи витрати, пов`язані з митним оформленням вантажу, складуть 20 відсотків.

ami-tass.ru