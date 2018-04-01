Американці незадоволені системою охорони здоров`я своєї країни

Рядових американців хвилює не тільки іпотечна криза, зростання цін на нафту і війна в Іраку. Виявляється, і в американській лікарні можна померти, так і не дочекавшись лікарської допомоги

Останнім часом громадяни найвільнішої і демократичнішої країни світу відчайдушно лають свої лікарні, поліклініки і систему охорони здоров`я в цілому. Парадокс в тому, що США витрачають на медицину більше, ніж будь-яка інша держава, – близько 16% ВВП, а кількість незадоволених при цьому постійно росте. Причому люди скаржаться як на далеку від досконалості систему медичного страхування, так і на різноманітні проблеми, з якими їм доводиться стикатися в державних лікарнях. Звичайно, американські санітарки не об`їдаються шоколадом, одержаним від вдячних пацієнтів, а медсестри і лікарі одержують достатньо для того, щоб не вимагати за лікування конверт з крупною сумою. Проте час від часу в країні спалахують скандали, пов`язані з медичним обслуговуванням.

По Стівену Кінгу

Недавно в приймальному спокої психіатричного відділення бруклінськой лікарні в Нью-Йорку померла жінка. Декілька годин вона чекала, поки для неї знайдуть палату. У хворої почався припадок, і вона впала на підлогу. Охоронець, що сидів неподалік, і медсестри байдуже дивилися на жінку, яка знепритомніла. Ніхто з них пацієнтці не допоміг. Цей випадок сколихнув США, шість співробітників центру звільнили, а адміністрацію тепер чекає довга низка судових розглядів. Історія, розказана нашою колишньою співвітчизницею Мариною Мацакевич (прізвище змінене на її прохання), яка вже 10 років живе в штаті Колорадо, теж нагадує триллер, тільки з хепі-ендом. Марина працює секретарем в адвокатській конторі, і умови її контракту передбачають медичну страховку. Кілька місяців тому дівчині довелося лягти на операцію. Претензій до лікарів у неї немає: все пройшло благополучно, і ускладнень не послідувало. Операція була складною, на реабілітацію потрібно два тижні.

Перенаселення в тутешніх лікарнях - звичайна справа - розповідає Мацакевич. - Мене помістили в одній палаті з немолодим чоловіком. Я відразу ж звернула увагу, що він поводиться не зовсім адекватно: багато говорить, забуває слова і плутається в часі.

Проте Марині спочатку здалося, що небезпеки сусід по палаті не представляє. Неприємності почалися вночі. Чоловік голосно кричав: то клкав на допомогу, то молився, то лаявся останніми словами. Говорив, що Штати окуповані китайцями і він повинен терміново йти воювати.

Він загрожував мені, кажучи, що якщо я не допоможу йому втекти, він мене поб`є, - згадує Марина. - Я була просто шокована, не знала куди діватися. Уявіть собі: він зриває з себе катетери, кидається, рухає ліжко, а я така слабка, що навіть встати не можу. Нарешті прибігла санітарка. Питає: може, принести вам заглушки для вух, а то він вам заважає? У мене очі на лоб полізли! Вони нічого не могли зробити: його оперували в цьому відділенні, а те, що у нього з психікою не в порядку, не їх проблема. Загалом, з лікарні я вийшла набагато раніше і доліковувалася вже удома. Подруга Марини, корінна американка 40-річна Лайза, вже декілька місяців лікується від хвороби з красивою назвою iatrogenesis imperfecta. Насправді жінка бореться з наслідками лікарської помилки. Такий діагноз американські медики ставлять в тому випадку, якщо призначена терапія викликала погіршення стану: сильні болі або алергічну реакцію. Спочатку Лайза страждала від хвороби печінки, а ліки тільки посилили ситуацію.

Тепер помилки одного лікаря виправлятиме іншій, і за зовсім інші гроші. Ще раз звернутися в державну клініку Лайза не ризикнула.

Недострахування

Будь-яка американська лікарня зобов`язана лікувати кожного, хто цього потребує. Але це не означає, що хоч що-небудь буде зроблено безкоштовно. Ніхто не стане питати вас про стан банківського рахунку, якщо ви знаходитеся при смерті. Але потім центр одержить компенсацію від страхової компанії, держави або, в крайньому випадку, від добродійного фонду. Ціни на послуги фахівців високі: прийом у терапевта коштує $15, аналіз сечі - $140, а електрокардіограма - $500.

Прес-центр Інституту медицини при Національній академії наук США надав наступну інформацію: США - єдина в світі високорозвинута країна, яка не може надати медичне обслуговування всім і кожному. Медичною страховкою користуються близько 84% громадян. Більшість (60%) одержують її разом з контрактом на роботу, деякі купують (9%), а інші сподіваються на милість держави, тобто користуються програмою Medicare. Це діти з бідних сімей, інваліди, ветерани війни і неймущі. Ще 16% (близько 45 млн.) повинні володіти залізним здоров`ям і міцними нервами, оскільки страховки у них немає.

Зрозуміло, ті, хто працює, а значить, платить податки, - категорія неоднорідна. Наприклад, американець з доходом близько 50 тис. в рік може придбати страховку, але вважає за краще витрачати гроші на задоволення.

Більшості молодих людей- до 30 років не мають серйозних захворювань, - говорить Мацакевич. - Тому вони скоріше поїдуть в подорож або тижнями вечерятимуть в дорогому ресторані, чим подумають про страховку.

Мабуть, найнезахищеніша категорія - так звані «недостраховані»: не дивлячись на наявність роботи і регулярну сплату податків, частина яких призначена на підтримку державної програми Medicare, вони не в змозі сплатити деякі види медичного обслуговування.

На блозі журналістки Діни Ріфкін, який присвячений проблемам американської охорони здоров`я, учасник диспуту Berry пише: «В теорії моя сім`я відноситься до середнього класу, і ми живемо непогано. Але моя страховка на роботі покриває далеко не всі види лікування. Коли дружині знадобилася гінекологічна операція, ми були вимушені за все платити самі. На допомогу держави розраховувати не можемо - не настільки бідні, а самі не завжди справляємося - не настільки багаті».

Не хвилюватися можуть тільки ті американці, чий річний прибуток складає $75 тис., а це всього 19% населення. У випадку хвороби, вони вільно викладуть необхідну на лікування суму.

Більш ніж політика

Скандальний кінорежисер Майкл Мур, із смаком що розкриває недоліки американського суспільства, не обійшов увагою і охорону здоров`я. Автор скандальної стрічки «Фаренгейт 9/11» в 2007 р. зняв документальний фільм SICKO про страховку, лікарні і поліклініки США. На думку критиків, Мур повною мірою відобразив абсурдність системи охорони здоров`я. Серед інших його героями стали рятувальники, від яких в 2001-му залежало життя людей, що постраждали в результаті вибуху башт-близнят, - по суті, національні герої Америки. Тепер багато їх них потребують лікування, але рідна держава не поспішає надавати їм це право. Не дивлячись на серйозність теми, фільм - майже комедія: настільки неймовірні медичні реалії США.

Як завжди, Муру довелося захищати своє дітище від нападок. Медичні страхові компанії накинулися на нього, спростовувавши інформацію, що міститься у фільмі. Але стрічка документальна, і порівняння Америки з Великобританією, Францією і сусідньою Канадою, яке зробив режисер, дає поживу для роздумів як пересічним громадянам, так і політикам.

Та все ж в США можна знайти громадян, які вважають державну систему охорони здоров`я ідеальною. Головний редактор видання Medscape General Medicine Джордж Ландберг приводить ознаки, які характеризують таких американців: це повинен бути білий чоловік з повноцінною і гнучкою страховкою, який проживає в хорошому районі мегаполісу, заможний, з хорошим знанням англійської, з вищою освітою, а також звиклий користуватися послугами висококваліфікованих фахівців. Цей американець, на думку Ландберга, не хто інший, як успішний політик, бо тільки він може вірити в гуманізм американської системи охорони здоров`я.

Нинішні кандидати на пост президента, як це прийнято перед виборами, не скупилися на обіцянки. І демократ Барак Обама і його опонент республіканець Джон Маккейн проголосили охорону здоров`я пріоритетом внутрішньої політики. Враховуючи стрімке зростання цін, США цього гостро потребують. Середня вартість медичної страховки збільшилася на третину, тоді як доходи громадян - лише на 4-5%.

Обама у разі перемоги на виборах має намір зобов`язати батьків неповнолітніх купувати страховку для своїх дітей і покласти велику відповідальність на страхові компанії. Багато хто з недовір`ям ставиться до таких заходів: у країні, де свобода - основна цінність, метод примушення не працює. Джон Маккейн, навпаки, хоче надати американцям вибір. Ті, хто побажає «відв`язатися» від працедавця в питанні медичної страховки, зможуть придбати поліс за ринковою ціною. В цьому випадку їм будуть надані податкові пільги у розмірі $5 тис. на сім`ю.

Американські виборці настроєні скептично. «Міняти потрібно всю систему. Важливо не тільки, хто і скільки платить, але і за що. Держава витрачає невиправдано великі суми на страхування, тоді як ці засоби могли б піти на виплати лікарям, споруду нових лікарень або закупівлю ліків для неімущих», - вважає журналіст Діна Ріфкин.

Лана Куйбіна

За матеріалами Фокуса