День гніву, або Як позбавитися стресу

Нормального життя без стресів не буває, але треба уміти випускати пару.

Зайнятися шопінгом. Процес придбання чудово заспокоює жіночі нерви. Щоправда, при цьому доводить до білого каління супроводжуючих чоловіків. Рекомендується ходити по магазинах в жіночій компанії або в гордій самотності. Сходити в перукарню. Майстер і постриже, і вислухає, і утішить - перукарі з давніх часів суміщають основний рід занять з любительською психотерапією. А потім пишуть мемуари і викладають пікантні подробиці особистого життя своїх клієнтів. В усякому разі, так було з цирульником Гітлера і цирульником Марії Антуанети. Побити посуд. У одному з барів Бангкока навіть офіційно дозволено бити склянки - вартість посуду вже включено в рахунок. "Гості часто примовляють: це дружині, а це босові", - ділиться спостереженнями менеджер закладу. Якщо подібного бару поряд немає, заховайте подалі родинний фарфор.

Вилаятися. Як свідчить народна мудрість, "тільки джентльмен, наступивши в темноті на кішку, скаже "Кішка!". «Нехороші» слова - ті, на які розповсюджуються культурно-моральне табу. Але саме в силу не "можна" це дає таку емоційну розрядку. Отже, якщо обстановка дозволяє - відведіть душу.

Фізично навантажитися, щоб дати вихід адреналіну. Колоти дрова, як вчить досвід Адріано Челентано у фільмі "Приборкання норовистого", - відмінний спосіб подолати емоції. Немає сокири під рукою? 20 віджимань або 40 присідань – прийнятна альтернатива. Пробігтися. Пам`ятайте героя Тома Хенкса в картині "Форрест Гамп"? Він біг від стресу так заразливо, що його прикладу послідував натовп народу. Якщо ніде накручувати кілометри, пробіжіться кілька разів по сходах. Поплавати. Ідеальний вид спорту, що дає рівномірне навантаження м`язам і вирівнює дихання. Шкода, не завжди доступно.

Подихати. Дихальні вправи - цигун, за системою Стрельникових та інші – при належній практиці допомагають привести себе в норму буквально за 7-10 хвилин. Посваритися. Накричати на першого, хто під руку підвернеться - доступно, але безглуздо, неестетично і ненадійно. Вас можуть грамотно "відфутболити", і все почнеться знову.

Зайнятися сексом. При цьому в організмі виділяється гормон окситоцин, який допомагає боротися з депресивними станами. Можна використовувати і як профілактику: якщо має відбутися публічний виступ, іспит, засідання суду, займіться напередодні сексом, і ваш тиск і пульс на ранок будуть в нормі.

Поплакати. Сльози - як кровопускання: полегшують душевний стан і приносять полегшення. Побічні ефекти - опухле обличчя та імідж “рьови-корови”, який доведеться нести далі по життю.

Заспівати. Сприяє вентиляції легенів і може навіть викликати легку ейфорію. Правда, якщо ви фальшиво заведете "Ах, навіщо я на світло з`явився" просто на робочому місці, вас можуть не зрозуміти.

Попоїсти. Бажано солодкого - саме зараз вам гостро не вистачає ендорфінів. Не дарма лікувати тугу шоколадом радила ще Марина Цветаєва. Тут головне - не захоплюватися, інакше потім доведеться лікуватися від ожиріння. За даними Британської асоціації харчових розладів, в 25% випадків люди їдять не тому, що голодні, а щоб "справитися з нервами".

Випити. Вино, було дане людині, щоб той міг розслабитися і відпочити від денних праць. Загрожує алкоголізмом.

Потанцювати. Під час танцю в кров викидаються ендорфіни, які дають відчуття легкості, що межує з відчуттям блаженства.

Зайнятися медитацією. Був би під рукою килимок і вільний кут, в якому вас ніхто не потривожить найближчі 15 хвилин.

В`язати. Монотонне заняття, яке гасить бурхливі емоції. Втім, є люди, яких воно остаточно роздратовує.

Споглядати рибок в акваріумі. Заняття схоже на споглядання рухів барабана пральної машинки з горизонтальним завантаженням. Добре заколисує.

Пограти в комп`ютерну стрілялку. "Зараз проллється чиясь кров" - завиває хор зайчиків, а ви строчите з кулемета по ворогах і наближаєтеся до катарсису. Серйозне "але" - комп`ютерні ігри віднімають багато часу і при регулярному використанні підвищують агресивність.

Зайнятися творчістю. Один з напрямів психології - арт-терапія - учить людей корегувати свій настрій за допомогою малювання, ліпки, писання хокку, виконання "собачого вальсу" на роялі і інших творчих способів самовираження. Врешті-решт, завжди можна виліпити кривдника з пластиліну і потім кидати в нього дротики. Покурити. Допомагає справитися з сьогохвилинною проблемою, але навішує цілий оберемок нових. А сенс?

Не напружуватися. Найправильніша відповідь на запитання "Як ви розслабляєтеся?" - "А я і не напружуюся". Якщо у вас нервова робота, є сенс піти на спеціальні тренінги, що підвищують психологічну стійкість.

До речі, у німецьких потягах пасажирів учать знімати стрес за допомогою йоги. Проект стартував в Мюнхені. Німці запозичили ідею у компанії "Індійські залізниці". Як вважають в залізничній компанії, "люди, замучені штовханиною і роботою, за допомогою йоги зможуть розслабитися і відпочити". Професійні інструктори йоги і психотерапевти розповідають пасажирам про правильну поставу і дихання. У обов`язковому порядку займаються йогою перед початком трудового дня водії локомотивів, чергові по станціях, касири і контролери.

"Здоров`я"