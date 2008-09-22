Асоціація психіатрів занепокоєна гальмуванням медичних реформ

На адресу Міністра охорони здоров’я України Василя Князевича та Міністра праці та соціальної політики Людмили Денісової Асоціація психіатрів України (АПУ) направила звернення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

Зокрема, українські психіатри зазначають, що система, що існує сьогодні, архаїчна та затратна, повинна бути доповнена новими ланками, що дозволять психічно хворим людям та їхнім родинам зберігати гідні умови існування.

Вони вважають, що це дозволить скоротити до цивілізованого мінімуму кількість психіатричних клієнтів в лікарнях та інтернатах, повернувши багатьом нашім співгромадянам основні людські права та можливості. Ефективна система реабілітації, соціальна підтримка та амбулаторне лікування дозволять їм відчувати себе повноправними громадянами європейської країни

Асоціація психіатрів України висловила готовність надавати необхідну консультативну допомогу та медіа підтримку у впровадженні згаданих реформ.

Звернення підписали Президент АПУ В.Я.Шулявський, Віце-президент АПУ О.А.Насінник, Виконавчий секретар АПУ С.Ф.Глузман.