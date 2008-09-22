Відвар із смородини корисний при застуді і гіпертонії

Відвар з сухих ягід смородини може замінити жарознижуючі пігулки, допомогти при анемії, кашлі, атеросклерозі і ревматизмі. Для того, щоб приготувати смородиновий відвар, ягоди з розрахунку 2 ст. ложки плодів на 1 стакан гарячої води миють, дають воді стекти, поміщають в емальовану каструлю, додають кип`яток і варять на слабкому вогні 10-15 хвилин. Смородиновий відвар рекомендують застосовувати тим, хто недавно оправився від простуди або грипу, і в інших випадках, коли організм має потребу у великій кількості вітамінів.

Застосовують відвар з сушених плодів смородини і при гіпертонії. Готують його так: 2 ст. ложки сушених ягід смородини заливають 1 стаканом гарячої води, кип`ятять 10 хвилин на слабкому вогні, насотоюють протягом години і проціджують. Приймають відвар по 1/4 стакана 3-4 рази на день.

Цукровий сироп з ягід чорної смородини використовують для полоскання горла при хрипоті, ларингіті і сухому кашлі. Таке полоскання особливо подобається дітям, адже солодкий смородиновий сироп набагато смачніший за настоянку ромашки або евкаліпта.

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