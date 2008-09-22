Прем`єр хоче знати імена тих, хто кришує торгівлю трамадолом

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає Міністерство внутрішніх справ встановити високопосадовців, які можуть сприяти незаконній торгівлі трамадолом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Полтаві на розширеному засіданні колегії МВС.

За словами прем’єра, МВС вдалося зруйнувати вертикаль незаконної торгівлі трамадолом, «але цього недостатньо, оскільки той злочинний осередок знаходиться на вищих посадових гілках», звертаючись до співробітників міліції, вона додала: «Сказали «А», скажіть і «Б».

«Я хотіла б, щоб мужності у нас вистачило, щоб поіменно назвати тих, хто шпигує країну цими пігулками… Практично всю країну посадили на цей наркотик», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.