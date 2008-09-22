Кишкові бактерії здатні захистити від діабету

Група американських біологів з Йельського і Техаських університетів, провівши ряд досліджень, прийшла до висновку, що кишкові бактерії здатні захищати від діабету першого типу, який виникає при збоях імунної системи.

За словами фахівців, діабет першого типу є захворюванням, при якому власна імунна система організму атакує клітини підшлункової залози, що приводить до порушення синтезу інсуліну. Якщо хворобу не лікувати, то вона призведе до летального результату.

Як відомо, основним методом лікування діабету є ін`єкції інсуліну, нормалізуючі обмін речовин організму. Проте американські учені провели нове дослідження, щоб відшукати інші способи захисту від діабету.

Фахівці вивели лінію тварин, генетично схильних до діабету, у яких хвороба могла розвиватися після періоду розмноження. Учені відмітили, що якщо таких мишей вирощували в нормальних умовах, то хвороба розвивалася порівняно рідко, а якщо вони виховувалися в більш стерильних умовах при недоліку бактерій, що живуть в нормі в кишечнику, то діабет розвивався набагато частіше.

Учені заявили, що це говорить про те, що кишкові бактерії здатні впливати на імунну систему організму і захищати від її збоїв.

Варто відзначити, що це відкриття підтверджує раніше висловлену гіпотезу про те, що недолік корисних бактерій і вірусів в організмі збільшує ризик виникнення захворювань, пов`язаних з порушеннями імунної системи.

За станом на кінець 2007 року, в Україні на обліку стояли приблизно мільйон хворих цукровим діабетом, але насправді таких хворих в 2,5 разу більше, вважають українські експерти.

korrespondent.net