У МОЗ заявляють, що будівництво ОХМАТДИТу відновлено



Якповідомили УНІАН у МОЗ, новий генпідрядник переміг у тендері з вибору генерального підрядника для будівництва нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" за результатами здійснення процедури відкритих торгів на закупівлю «Роботи з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» (в тому числі поставка та монтаж обладнання) з ціновою пропозицією 213 397 990,10 гривень (з ПДВ).

Читайте такожМусій звинуватив Перегінця у махінаціях із грішми для "Охматдиту"

У МОЗ України відбулось засідання робочої групи з коригування Медичного завдання на проектування нового сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ».

«З підписання договору генерального підряду фактично розпочатий процес будівництва нового корпусу лікарні, який був заблокований тривалий час. Ми налаштовані зробити цей процес максимально відкритим і прозорим, тому вітаємо участь у робочих групах громадськості», — повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України Роман Ілик.

Читайте такожСправа про мільйонні розкрадання в "Охматдиті": суд заарештував двох екс-директорів

Медичне завдання на проектування та будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" було затверджене наказом МОЗ України від 5 серпня 2011 року № 482. Звертаємо увагу, що у 2012-2015 роках проводилось його коригування, коли технічно-медична частина проекту була розроблена з урахуванням розміщення всіх комунікаційних підключень.

«Продовжуємо шукати додаткові шляхи оптимізації коштів для здешевлення проекту, але без втрати якості», — зазначив Дмитро Шутовський, керівник ДП «Укрмедпроектбуд». Замовник будівництва планує спочатку ввести в експлуатацію діагностичний комплекс, в проекті забудови позначений як блоки Б і Д.

Читайте такожСБУ виявила розкрадання 9,2 млн грн на закупівлях обладнання та добудові "Охматдиту"

Представники наглядової ради НДСЛ «ОХМАТДИТ», що варто також детальніше розглянути питання забезпечення обладнанням з точки зору із його корисного функціоналу.

«Це національний проект, який має вирішити глобальні речі. Щоб не направляти дітей для лікування за кордон, а надавати високотехнологічну медичну допомогу в Україні», - наголосив Василь Кравченко, керівник Медичного департаменту МОЗ України.

Читайте такожПроект будівництва ОХМАТДИТу скориговано: вартість значно зросла

Учасники наради концептуально підтримали Медичне завдання на проектування та будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", яке актуальне та було сформоване станом на 2015 рік. Для внесення технічних змін вирішили протягом кількох тижнів провести ґрунтовну роботу з представниками кожного відділення лікарні та громадськістю для того, щоб кожен учасник процесу усвідомлював персональну відповідальність за цей національний проект.