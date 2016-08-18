Діти, поранені під час військового конфлікту на Донбасі, проходять курс реабілітації у Слов'янську

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за час військового конфлікту на Донбасі було поранено 186 дітей, більшість з них потребують тривалому лікуванні і відновленні.

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, для таких дітей працюють програми реабілітації. У ній взяли участь 45 дітей.

У «Слов'янському курорті» зараз проходять реабілітацію двоє дітей – 12-річний Кирило з Маріуполя і 10-річний Данило з Красногорівки.

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Кирило був поранений у січні 2015 року. Дитина була госпіталізована і прооперована. В той день в Маріуполі загинула 31 людина, 117 – отримали поранення.

Через місяць, 18 лютого 2015 року, в Красногорівці був поранений Данило. Коли в місті почався обстріл, він був удома один – мама пішла на роботу. Хлопчик вийшов на балкон, і вибуховою хвилею його викинуло з п'ятого поверху. Першу медичну допомогу Данилові надали в Кураховому, а звідти перевели в Дніпропетровськ. Тут йому провели операцію з видалення уламків черепа, а пізніше була проведена пластика дефекту черепа. Ще півроку тому дитина не міг ходити. Тепер він пересувається самостійно, але права сторона залишається мало рухливою. В санаторії хлопчик проходить індивідуально розроблену програму реабілітації, спрямовану на загальне оздоровлення і розробку кінцівок.

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«Поранені діти – дуже складна, важка тема. І ми близько до серця сприймає все долі поранених маленьких земляків. Ми спілкувалися з Данилом і Кирилом, які зараз проходять реабілітацію. Їх лікуючі лікарі впевнені, що дітки будуть максимально здорові, максимально повернуться до повноцінного життя», ‒ розповідає Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.