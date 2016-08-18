Україна та Угорщина підписали угоду щодо боротьби зі сказом

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільського господарства Угорщини підписано Угоду щодо виконання програми боротьби зі сказом на території України у 2016 році.

Від України Угоду підписав Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий, від Угорщини - Головний ветеринарний інспектор Лайош Богнаш.

Читайте такожДо України надійшла вакцина для профілактики сказу

Необхідність підписання Угоди між профільними міністерствами України і Угорщини обґрунтована обмеженням поширення вірусу сказу на території України, захистом території Угорщини, а тим самим території Європейського Союзу від його проникнення. Це, у свою чергу, сприятиме розвитку двосторонніх відносин з ЄС та укріпленню іміджу України як надійного партнера. Разом з цим реалізація зазначеної Угоди дозволить створити на території України буферну зону щодо сказу в областях, що межують з Угорщиною.

Подібні Угоди реалізуються в Україні з 2012 року.

Читайте такожМОЗ ініціює розробку Національної стратегії імунізації в Україні

З метою реалізації проекту Угоди в 2016 році на визначеній території України, що охоплює буферну зону загальною площею 10 200 км2, планується провести дві кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин, при цьому принади з пероральною вакциною будуть розповсюджені з розрахунку 25 доз вакцини/ км2.

Так, у 2016 році до території буферної зони щодо проведення імунізації диких м’ясоїдних приєднали Тячівський район (Закарпатської області), Рожнятівський, Долинський і Надвірнянський райони та місто Болехів (Івано-Франківської області).