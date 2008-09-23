Старіння можна зупинити

Дієта тільки з 10 відсотками калорій від жирів, з низьким рівнем цукру, додаванням риб`ячого жиру в раціон, багата на фрукти і овочі, здатна сповільнити старіння організму.

Як виявив науковий аналіз Університету Каліфорнії, таке харчування допомагає збільшити рівні ферменту теломерази, який керує клітинним старінням. Теломераза відновлює і подовжує теломери - комплекси білка ДНК в кінці хромосом, що безпосередньо стосується віку клітин. Оскільки людина старішає, структурна цілісність теломерів слабшає і клітини починають швидко вмирати, пояснюють учені. Скорочення теломерів є маркером ризику для хвороб і передчасної смерті.

Учасникам експерименту пропонувалося дотримуватися сформульованих принципів вживання харчування протягом трьох місяців. Медики відзначили 29%-ве збільшення кількості теломерази і зменшення "поганого" холестерину. Клітинна активність теломерази і здатність підтримувати теломери імунної системи також зросли. Для досягнення таких результатів американські лікарі рекомендують максимально зменшувати рівні жирів і цукру у харчуванні та регулярно їсти фрукти, овочі і рибу.

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