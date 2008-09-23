Кепська погода провокує збільшення маси тіла

Ось і закінчилося літо з його відпустками, довгими прогулянками, купаннями, пікніками і зустрічами з друзями. За зиму абсолютна більшість жителів мегаполісу набирають пару-трійку зайвих кілограмів.

І річ не лише в тому, що взимку ми менше рухаємося і знаходимося на свіжому повітрі, а їмо - більше. Виявляється, похмура погода і негода впливає на нашу гормональну систему так, що нам хочеться їсти більше.

Шотландські учені з`ясували, що погана погода сприяє появі зайвої ваги як у чоловіків, так і у жінок. У похмурі дні організм людини недоотримує потрібну кількість вітаміну D.

А вітамін D синтезується організмом людини тільки на сонячному світлі.

Результати дослідження показали, що нестача вітаміну D, якою страждає в зимовий час абсолютна більшість городян, заважає правильному і швидкому виробленню гормону під назвою лептин. Цей лептин зазвичай сигналізує мозку про те, що ми наситилися.

Таким чином, якщо лептин виробляється погано або повільно (а у випадку з нестачею вітаміну D це так і відбувається), сигнал про насичення «запізнюється» і людина з`їдає значно більше, ніж їй потрібно.

Де ж вихід? По-перше, необхідно збагатити своє зимове меню такими продуктами, як яйця і жирна риба. До речі, риб`ячий жир - чудовий постачальник вітаміну D.

По-друге, прагніть більше бувати на свіжому повітрі.

Можливий і прийом комплексних харчових добавок, що містять вітамін D. Але приймати їх потрібно під спостереженням лікаря і вкрай обережно, оскільки цей вітамін має властивість накопичуватися в організмі і приводити до наслідків куди гірших, ніж набір ваги.

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