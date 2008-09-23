Садочки закривають через дизентерію

У Чернівцях постановою в.о головного державного лікаря міста тимчасово призупинено роботу ще одного дитсадка – №3, що на вул. Кармелюка. Карантин оголошено в зв’язку з тим, що на гастроентероколіт захворіло п’ятеро дітей, які відвідують цю дошкільну установу. У двох з них виявлено дизентерійну паличку Зонне. Про це повідомили у прес-центрі міської ради.

Станом на 22 вересня у Чернівцях на карантині перебувають 3 дитсадка – № 44, №23 та №3. У перших двох карантинні заходи планують завершити до кінця наступного тижня. Загалом до епідемічного процесу залучено 17 дошкільних установ міста, де на гастроентероколіт захворіло 45 дітей, з них у 22 – виявлено дизентерійну паличку Зонне.

Довідка

Вірогідною причиною інфікування дітей стало вживання бактеріально забруднених продуктів харчування. За результатами розслідування працівники міськСЕС виявили ріст мезофільно-аеробних мікроорганізмів у сосисках «Молочні» та ковбасі «Докторська» (виробник ТОМ «Струминка»), а також йогурті «Персик» (виробник Чернівецький молокозавод). Бактеріально забруднені продукти з дошкільних установ міста вилучено. Роботу цехів підприємств, де виготовлялися зазначені продукти, призупинено.

likar.info/news