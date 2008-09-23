Єврокомісія ретельніше перевірятиме продовольство з Китаю

Єврокомісія закликає країни-члени ретельніше перевіряти імпорт продовольства з Китаю, яке містить сухе молоко.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сьогодні на брифінгу заявила представник Єврокомісії Ніна ПАПАДУЛАКІ, коментуючи виявлення у харчових дитячих сумішах з Китаю небезпечної речовини – меламіну.

“Ми закликали посилити рівень контролю, зокрема і санітарного, на всі продукти з Китаю, які можуть містити молоко”, - сказала представник Єврокомісії.

Вона зазначила, що дитячі суміші з Китаю офіційно в ЄС не імпортуються. Н.ПАПАДУЛАКІ також додала, що на сьогодні не було повідомлень від країн-членів про виявлення продовольства з Китаю, яке містить молоко з меламіном.

Як повідомляв УНІАН, в Китаї було виявлено вміст в дитячих молочних сумішах небезпечної речовини – меламіну. Загалом, у результаті вживання отруєної суміші постраждало 54 тис. дітей, з них понад 100 перебували у тяжкому стані. Отруєне молоко також було виявлено в Гонконгу. Меламін також було виявлено у йогуртах, морозиві та розчинній каві.