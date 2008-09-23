Чернігів: викрито керівництво стоматполіклініки

У Чернігові правоохоронці викрили посадовців стоматологічної поліклініки міської ради, які використали не за призначенням понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, у період з 2005 по 2008 рр. стоматологічною поліклінікою було отримано 2 млн. грн. благодійної допомоги для закупівлі медикаментів. Ці кошти надходили на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства в місті Чернігів.

Як з`ясували оперативники УБОЗ, усупереч чинному законодавству посадовці стоматологічної поліклініки використали не за цільовим призначенням 1,052 млн. грн: замість придбання медикаментів ці кошти вони витратили на ремонт автотранспорту, приміщень поліклініки та на інші потреби.

За фактом нецільового використання бюджетних коштів посадовцями порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.210 (порушення законодавства про бюджетну систему України) Кримінального кодексу України.