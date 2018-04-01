Реальні загрози пивного алкоголізму

Перший рейхсканцлер Німеччини Бісмарк, що знав не з чуток про шкідливі наслідки вживання пива, говорив: "Від пива робляться ледачими, дурними і безсилими". Про те, що існує пивний алкоголізм давно відомо. І хоча в очах обивателя він менш небезпечний, ніж винний і горілчаний, наслідки його руйнівні. У XIX столітті англійці, борючись з алкоголізмом, витісняли міцні алкогольні напої пивом, але "пивний закон" довелося відмінити, оскільки це лише посилювало пияцтво.

Б`є, насамперед, по серцю Найшкідливіший наслідок безмірного споживання пива - хворе серце, розширення порожнин серця, потовщення його стінок, некрози в серцевому м`язі, зменшення мітохондрій тощо. Ці зміни пов`язані з наявністю в пиві кобальту, вживаного як стабілізатор пивної піни. Вміст цього токсичного елементу в серцевому м`язі у тих, хто п`є пиво, перевищує допустиму норму в 10 разів. Крім того, кобальт викликає запальні процеси в стравоході і шлунку.

Є і інші чинники, що порушують роботу серця при пивному алкоголізмі. Це, великі порції пива на день, а також насиченість пива вуглекислим газом. Потрапляючи в організм, пиво швидко переповнює кровоносні судини. Це призводить до варикозного розширення вен і розширення меж серця. Так виникає синдром "пивного серця" або синдром "капронової панчохи", коли серце провисає, стає в`ялим і погано переганяє кров.

У пиві міститься ряд токсичних речовин, солі важких металів, що викликають зміни в ендокринній системі. Так, у чоловіків при систематичному вживанні пива виділяється речовина, яка пригнічує вироблення чоловічого статевого гормону тестостерона, виробляються жіночі статеві гормони. У чоловіків розростаються грудні залози, ширшають стегна. У жінок, збільшується імовірність захворіти на рак, а якщо це годуюча мати, то у дитини можливі епілептичні судоми. Ще у жінок стає грубішим голос, і з`являються так звані "пивні вуса".

В результаті досліджень, проведених в 1985 р. в платних клініках Канади шляхом порівняння тих, хто п`є пиво та споживачами інших алкогольних виробів, встановлено, що діагноз "пальпована печінка" найчастіше діагностується у людей, що систематично вживають пиво.

Від пива стають алкоголіками в 4 рази швидше

Дослідження, проведені в багатьох країнах, показують, що хронічний алкоголізм розвивається в 3-4 рази швидше від пива, ніж від міцних алкогольних виробів.

Шкода пива для людського організму величезна:

* загибель клітин головного мозку (які, відмираючи, виходять з сечею);

* порушення функцій спинного мозку;

* міокардіодистрофія;

* цироз печінки;

* гепатит;

* панкреатит;

* гастрит;

* невропатії;

* ушкодження зорового і слухового аналізаторів; підвищення артеріального тиску.

Одним з важких ускладнень при пивному алкоголізмі є молочно-кислий ацидоз і гіпонатріємія. Хворі на пивний алкоголізм потрапляють до лікарень в, запущеному стані - з вираженим недоумством і зниженням особової оцінки. Такі наслідки пивного алкоголізму.

Згідно сучасним дослідженням, пиво - це перший легальний наркотик, що відкриває шлях іншим, сильнішим наркотичним засобам. Наркологи стверджують, що пивний алкоголізм характеризується особливою жорстокістю. Цим і пояснюється завершення пивних вакханалій бійками, вбивствами, згвалтуваннями і грабежами.

Чи п`ють пиво «патріоти» своєї країни? Згідно з дослідженнями російських учених, з чотирьох тисяч опитаних людей у віці від 7 до 20 років, серед першокласників Росії - 48% вживали алкогольні напої, що в 12 разів перевершує показники 10-12-річної давнини.

Такий великий скачок в споживанні пива не випадковий, якщо врахувати нав`язувану, різноманітну пивну рекламу, барвисто оформлені величезні щити в містах і на транспортних магістралях, що рекламують надзвичайну "корисність" пива, і щоденна настирлива реклама пива на телебаченні.

За твердженням деяких "знавців" пиво корисніше за молоко. Деякі ЗМІ рекомендують вживати його вагітним і годуючим матерям для кращої лактації, а дітям - для солодшого, глибшого сну.

Але в жодному ЗМІ не повідомлялося, що за шкідливістю пиво може зрівнятися тільки з самогоном, адже в процесі бродіння і в пиві, і в самогоні повністю зберігаються супутні алкоголю отруйніші сполуки. Це альдегіди, сивушні масла, метанол, ефіри, вміст яких в пиві в десятки і сотні разів перевищує рівень їх допустимої концентрації в горілці, одержаній із спирту вищого очищення.

Чим же пояснити нерозуміння перспективи деградації суспільства через пивний алкоголізм з боку законодавців? Прийнято вважати, що виробництво пива і торгівля їм поповнює бюджет держави. Виходить споживач пива - це "справжній патріот", який допомагає вітчизняному виробникові.

Пиво і євнух - що спільного? 4 літри пива замінюють статевого партнера. І вони ж здатні повністю позбавити лібідо. Для здорової людини алкоголь нешкідливий в кількості мілілітр спирту на кілограм маси тіла. У літрі пива міститься 45-50 грамів чистого алкоголю. Це 120-130 грамів горілки. Тобто чоловікові середнього зросту і вагою 80 кілограмів можна випивати три пляшки світлого пива щоденно, не побоюючись за здоров`я. Проте, пиво не тільки корисне, але і має достатньо шкідливі властивості.

Корисні компоненти пива:

* Вуглекислий газ. Стимулює шлункову секрецію і кровотік в м`язах, мозку, печінці, легенях і нирках.

* Мінеральні сполуки. Найбільше у пиві калія. У літрі пінного напою міститься 30 відсотків добової норми. А ось натрію недостатньо, тому лікарі рекомендують цей напій для гіпертоніків - 0,5-1 літр в день.

За вмістом кальцію (близько 80 мг/л), магнію (близько 80 мг/л), фосфору (близько 140 мг/л), а також заліза, міді, цинку пиво майже не відрізняється від апельсинового соку.

* Низька калорійність. Найкалорійніше, що в ньому є, - це етиловий спирт. У пляшці пива приблизно 400-450 ккал/л. Для порівняння: калорійність молока, кока-коли або фруктових соків коливається в межах 600-700 ккал/л.

* Вітаміни. У літрі пива міститься 40-60 відсотків добової норми вітамінів групи В і 70 відсотків вітаміну С. Більшість "пивних" вітамінів добре засвоюються.

* Органічні сполуки. Солі лимонної кислоти запобігають утворенню каменів в нирках. Солі оцетової, щавлевої, глюконової, піровиноградної кислот беруть активну участь в обміні речовин.

* Гіркі речовини. Мають бактерицидні властивості, стимулюють роботу шлунка.

Шкідливі компоненти пива: * Гіркі речовини і хміль. Підвищують апетит і стають причиною надмірної ваги.

* Гіркота належить до категорії психоактивних засобів. Вони мають седативну, снодійну, а у великих дозах - і галюциногенну дію. Можна і "до бісів" допитися.

* Фітоестрогени. Це жіночі гормони рослинного походження. При надмірному вживанні, пиво накопичується в організмі і зумовлює гормональні порушення. У чоловіків зменшується рослинність на тілі, набухають молочні залози, жир відкладається за жіночим типом - на стегнах і боків, знижується потенція, зменшується рухливість сперматозоїдів - аж до безпліддя та імпотенції. У жінок надлишок фітоестрогену призводить до зайвої ваги.

* Біогенні аміни. Кадаверин, путресцин, гістамін і тирамін. Відносяться до трупних отрут. Саме ці підступні речовини є винуватцями похмілля. В результаті - головний біль. У великих же кількостях вони призводять до ураження нирок.

* Етиловий спирт. Найкалорійніше, що є в пиві. Згубно діє на мозок. Спирт його просто розчиняє. По-науковому, це - "органічне ураження головного мозку". У результаті відбувається повна деградація особи.