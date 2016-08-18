Надія, тривога, страх, оптимізм є основними почуттями щодо майбутнього України

Основними почуттями, які виникають у людей, коли вони думають про майбутнє України, у 2016 році виявилися надія (44,4%), тривога (37,7%), страх (22,9%) та оптимізм (21,9%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені на прес-конференції результати загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Інститутом соціології НАН України у співпраці з благодійним фондом “Інтелектуальна перспектива”.

Читайте такожПозитивні емоції допоможуть перемогти депресію і хвороби серцяЗгідно з даними опитування, 14% відчувають розгубленість, 11% - безвихідь, 10,3% - песимізм, 10% - інтерес, 7,8% - упевненість, 2,3% - радість, 2,2% - задоволеність, 1,7% - байдужість, важко відповісти - 5,6% респондентам.

Відчуття «надії» та «тривоги» превалюють в усіх регіонах.

У західному регіоні надію висловили – 48,5%, тривогу відзначили – 41%, у центральному, відповідно, 44% і 31%, у південному – 42% і 38,5%, на Донбасі (контрольована Україною частина) – 56% і 40%, у Східному регіоні – 38% надію і 44% - тривогу.

Читайте такожБотокс впливає на здатність співчувати і розуміти емоції співрозмовника - дослідженняКрім того, часова динаміка засвідчує, що за період проведення моніторингу цього питання (з 2005 року) найбільш «оптимістичним» роком очікувань був 2005-й, коли почуття надії щодо майбутнього України відчували 61% українців, 34% – оптимізм, 21,5% - інтерес і лише 24% – тривогу; а найбільшу «безнадію» люди відчували у 2013 році: надію відчували 32%, тривогу – 30%, оптимізм – 14% і 22% – страх.

Міркуючи про своє майбутнє, найчастіше українці називають відчуття надії (46%) та тривоги (33%). При цьому протягом останніх років стабільно зростає відчуття оптимізму щодо власного майбутнього (із 19% у 2013 році до 29%), дещо зменшилося поширення почуття безвиході (з 16% у 2013 році до 10%). Порівняно з минулим роком, зменшилися показники розгубленості (з 23% до 19%), тривоги (з 37% до 33%), страху (з 22% до 17%), збільшилося поширення почуття надії (з 41% до 46%).

Читайте такожЯк стати щасливим за 7 днів Опитування проведено з 13 червня по 4 липня цього року у всіх областях України, крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Всього опитано 1802 особи, похибка вибірки не перевищує 2,3%.