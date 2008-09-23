Акція протесту проти абортів

З ініціативи священика-капелана УГКЦ Святого великомученика Пантелеймона Самбірської ЦРЛ Львівської області о.Тараса Рисея у четвер, 25 вересня, відбудеться одноденна акція – протест проти абортів під гаслом «Хресний похід – молодь за життя». Про це сьогодні, 23 вересня, повідомив кореспондент ЗІКу. Захід розпочнеться вранці з Божественної Літургії в самбірській греко-католицькій церкві Різдва Пресвятої Богородиці та з панахиди за усіх убитих абортами дітей. Після хресний хід пройде через площу Ринок, вул. Січових стрільців, попри пологовий будинок і до Самбірської центральної лікарні. Біля лікарняного храму Святого великомученика Пантелеймона відбудеться Акафіст за ненароджених дітей, а по закінченні – мітинг, хвилина мовчання і встановлення пам’ятної свічі та вінка скорботи.

У програмі заходу також демонстрація для шкільної молоді фільму, який розповість про життя майбутньої дитини у лоні матері.

За словами о.Тараса Рисея, сьогодні аборти набрали масового характеру. Жінки і лікарі грішать, бо вбивають життя ненароджених. Тому цією акцією духовенство прагне достукатися до сердець і пробудити розкаяння медиків гінекологічного відділення, добитися того, щоб лікарі говорили своїм пацієнтам правду про наслідки переривання вагітності (як тілесні, так і духовні), відкрити двері співпраці із церквою в особі лікарняного священика-капелана. Організатори сподіваються, що гасло «Руки геть від ненародженого!» буде почуто і відгукнеться в серцях.

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