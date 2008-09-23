Як уникнути гіпервітамінозу

Найчастіше виникає передозування вітамінів С і А — тих, яких багато у вересневих продуктах. Яка ж доза перетворює вітаміни з ліків на отруту?

Вітамін С (аскорбінова кислота)

Аскорбінова кислота — вітамін, який потрібний людині для щоденної витрати, тому його надлишок може проявити себе вже протягом однієї-двох діб після прийому їжі. Скільки можна з`їдати в добу? Петрушки — не більше 25 г Солодкого перцю — не більше 100 г Капусти — не більше 250 г Дині — не більше 400 г Винограду — не більше 700 г Кавуна — не більше 900 г Яблук — не більше 1,25 кг

Ознаки надлишку. Перша ознака — дратівливість, неспокій, безсоння. При сильнішому передозуванні з`являються пронос і різі по ходу сечових шляхів. При хронічному гіпервітамінозі — утворення каменів в нирках, потоншення кісток, підвищення артеріального тиску.

Що робити? Оскільки вітамін С — водорозчинний, то вивести його надлишок можна, підсиливши виділення через нирки. Для цієї мети підійдуть аптечні збори сечогінних трав, ниркові мінеральні води (гідрокарбонатно-кальцієві, типу «Нафтусі»). Також допомагає вивести вітамін С відвар вівса. Для його приготування залийте 2—3 ст. л. зерен 400—500 мл води, поваріть півгодини і приймайте протягом дня між прийомами їжі.

Вітамін А (каротин)

Цей вітамін здатний накопичуватися в організмі, тому відразу після вживання передозування не буде, а ось якщо забивати «засіки» протягом декількох тижнів, воно з`явиться.

Скільки можна з`їдати в добу? Морква — не більше 1 кг Печінка — не більше 900 г Гарбуза — не більше 4 кг

Ознаки надлишку. Перша ознака — пожовтіння долонь і склер. Потім приєднуються головний біль, підвищена стомлюваність, болі в м`язах, кістках і суглобах, суха і потріскана шкіра, висипання на шкірі, свербіння, випадання волосся.

Що робити? Оскільки вітамін А — жиророзчинний, то підсилити його виведення можна за допомогою жиру і жовчогінних. Для «дезінтоксікації» підійдуть рослинні масла — льняне, соняшникове. Їх потрібно приймати напочатку їжі, по 1 ст. л., перемішавши з невеликою кількістю їжі.

Тільки при виборі масла для очищення потрібно дивитися, щоб воно не було вітамінізованим. Також підійдуть аптечні жовчогінні збори або сало — воно теж гонить жовчь (разова доза прийому — з сірникову коробку). Щоб жовчогінний ефект був більший, сало потрібно приймати, пережовуючи з чорним хлібом.

Додаткові вітаміни - тільки за рекомендацією

Гіпервітаміноз ризикують дістати перш за все ті, хто на тлі сезонного багатого корисними речовинами харчування починає приймати штучні вітаміни. На жаль, їх зараз ковтають всі, зокрема по рекомендації лікарів, які призначають їх невиправдано, без урахування свідчень, наприклад, одужання після хвороби. А якщо людина здорова, то приймати підвищену кількість вітамінів, так би мовити, «для профілактики», не потрібно.

Не плутайте гіпервітаміноз з алергією

Те, що ми часто приймаємо за гіпервітаміноз аскорбінової кислоти, насправді — алергічна реакція. Вона відбувається не на сам вітамін С, а на інші компоненти, якими багаті продукти, що містять вітамін С. Классичний прояв такої алергії — висипання, на шкірі, що зудить тоді як перші ознаки гіпервітамінозу — дратівливість, а висипання для нього не характерне. Зменшити прояви такої реакції можуть протиалергічні (антигістамінні) препарати.

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