ВР внесла зміни до закону про підтримку усиновителів

Верховна Рада внесла зміни до законодавства, що регулює питання державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" ухвалення відповідного Закону “Про внесення змін до деяких законів України” проголосували 392 народних депутати з 439, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно з законом, жінкам, які усиновили дитину старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.

Крім того, передбачено, що право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їхній розсуд).

Також передбачено, що допомога при усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення дитини.

У разі всиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину. Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.

При цьому допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини. Порядок і умови виплати допомоги при усиновленні дитини та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом міністрів України.

Особа, яка усиновила дитину, має право на одноразову оплачувану відпустку у зв’язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшло не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини віком старше трьох років надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року