Україна та Ізраїль співпрацюватимуть у медичній сфері й надалі

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Україна плідно співпрацює з Ізраїлем з питань невідкладної психологічної, соціальної та медичної допомоги при посттравматичних психічних розладах. Учасники зустрічі обговорили питання можливого співробітництва для розвитку напрямів фізичної реабілітації, медсестринства.

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Під час зустрічі учасники обговорили можливості створення україно-ізраїльського практичного і науково-методичного центру допомоги постраждалим з вираженими проявами посттравматичного стресового розладу, на базі якого українські та ізраїльські фахівці змогли б адаптувати та впровадити ізраїльські методики реабілітації жертв військових конфліктів і терористичних акцій.

Як було зазначено у ході зустрічі, Ізраїль багато десятиліть стикається із протистоянням та терористичною загрозою, подібним до того, що виникли в нашій країні в останні роки. Саме тому досвід, накопичений ізраїльськими фахівцями в області реабілітації жертв військових дій і терактів, важливий та унікальний. Саме ізраїльські фахівці розробили якісні, ефективні та дієві технології протистояння психологічним і психіатричним наслідкам військових криз.

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Україна сьогодні вже використовує ізраїльський досвід для навчання волонтерів та фахівців сучасним технологіям невідкладної психологічної, медичної та соціальної допомоги при посттравматичних психічних розладах. Було проведено десятки семінарів, організовані виступи на науково-практичних конференціях, для обміну досвідом провідні фахівці України відвідували Ізраїль.