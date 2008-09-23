Як не заснути на роботі

З ким не бувало: коли, знаходячись на робочому місці, дуже не хочеться працювати, зате страшно хочеться спати. Що, у свою чергу, зовсім недоречно і просто незручно.

У обід не захоплюйтеся вуглеводами (картопля, макарони, тістечка-булочки). Інакше стан повної “расслабухи” забезпечений.

Пийте більше

Через нестачу рідини в організмі відбувається “згущування” крові, і всі органи, зокрема мозок, одержують менше кисню. Звідси - слабкість, неможливість сконцентрувати увагу і т.д. За робочий день потрібно випивати 5-6 склянок рідини.

До речі, доза мінералки простимулює роботу внутрішнього “будильника” - сечового міхура. Променад до туалету неминучий. Заразом і підбадьоритеся.

Понеділок - день важкий. На нього-то стан розбитості доводиться найчастіше. А все тому, що у вихідні збивається звичайний режим. Ми або пізно лягаємо, або дуже пізно встаємо, а частіше і те і інше разом. Відповідно, порушується весь біологічний ритм. Прагніть не дуже дезорієнтувати власний організм хоч би в неділю.

Займіться інтер`єром робочого місця

Похмурі фарби і поклади паперів самі по собі діють, як снодійне. Навпаки, тонізуючими вважаються світлі, теплі кольори - жовтий, оранжевий і перш за все - червоний. Якщо відчуваєте, що ось-ось заснете - зберіть останні сили, розліпіть очі і дивіться на що-небудь червоне протягом секунд п`яти.

Якщо і це не допомогло, закрийте очі. І - спати. Декілька хвилин “краденого” сну приведуть вас у себе.

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