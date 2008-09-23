Медики, які потерпіли внаслідок повені, отримають допомогу

Усі медичні працівники, які постраждали від стихійного лиха у західних регіонах України, отримають пряму адресну допомогу у розмірі 1000 гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції “Сім’ї постраждалих від повені медиків отримають допомогу” повідомив голова президії Всеукраїнської громадської організації “Український медичний союз” (УМС) Юрій ПОЛЯЧЕНКО.

За його словами, на спеціальний рахунок УМС надійшло понад 900 тисяч гривень. “Виплата першого траншу – 500 гривень – розпочнеться 1 жовтня, другого – до кінця листопада. Отримати кошти можна буде за сертифікатами, які видані головним лікарям ЦРЛ у регіонах, що опинилися у зоні лиха. Загалом, 1360 медиків отримають цю допомогу,” – зазначив Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

На запитання, від кого саме надходили кошти, голова президії УМС відповів, що на заклик громадськох організації допомогти колегам, відгукнулися приватні лікарі, медичні галузеві асоціації та товариства, фармацевтичні компанії та ЦРЛ з інших регіонів країни – загалом понад 30 установ та фізичних осіб.

ДОВІДКА УНІАН. Всеукраїнську громадську організацію «Український медичний союз» створено за ініціативою групи медичних працівників України. Діяльність організації поширюється на всю Україну.

Основною метою організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших інтересів медичних та фармацевтичних працівників.

Організація має на меті сприяти підвищенню ефективності та якості медичної допомоги на всіх рівнях практичної медицини, а також підняти престиж лікарів.