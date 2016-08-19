Українські водії надаватимуть домедичну допомогу за новими стандартами

Як повідомили УНІАН у МОЗ, за ініціативи Національного координатора програми Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020 ВООЗ в Україні, відбулось публічне обговорення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки водіїв з питань надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод».

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У відкритій дискусії щодо впровадження національного стандарту надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок ДТП немедичними працівниками взяли участь представники Мінінфраструктури України, МВС України, Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, представники освітніх та науково-дослідних установ, підприємств транспортної галузі та дорожнього господарства, міжнародних організацій, громадських об’єднань, професійних асоціацій та засобів масової інформації.

Розроблені норми, на думку авторів документу, дозволять встановити єдині вимоги до процедури організації та проведення підвищення рівня компетентності водіїв, а також інших учасників дорожнього руху, підготовки інструкторів.

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У зазначених Методичних рекомендаціях визначений обсяг оснащення кабінетів, в яких проводяться навчання. Зокрема, для організації підготовки у приміщенні повинен бути мультимедійний проектор або інтерактивна дошка. Серед спеціального обладнання для підготовки спеціалістів (інструкторів) передбачається наявність манекена дорослої людини, модель підлітка та новонародженого для проведення серцево-легеневої реанімації. Повинен бути манекен для відпрацювання надання допомоги при травмах. Крім того, набір моделей травми, набір ротоглоткових повітроводів, маски — клапани для проведення штучного дихання «рот-в-рот» — з розрахунку 1 маска-клапан для курсанта, транспортувальні дошки тощо.

Контроль рівня засвоєння матеріалу передбачений у вигляді тестів і перевірки оволодіння слухачами необхідними практичними навичками. У разі успішного засвоєння знань та оволодіння алгоритмами практичних навичок, слухач отримує посвідчення затвердженої форми. Незадовільний рівень знань чи практичних навичок передбачає додаткову підготовку. Відомості про проходження кандидатами у водії, водіями та іншими учасниками дорожнього руху підготовки з надання домедичної допомоги заносяться до автоматизованої електронної бази даних.

«Із запровадженням єдиного стандарту надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок ДТП, водії матимуть більше знань, умінь та навичок — досвіду невідкладних дій у випадках само- та взаємодопомоги. Це дозволить вчасно усунути ускладнення, які загрожують здоров’ю, та врятувати життя», — наголосив Юрій Чорний, директор ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій МОЗ України».

Документ оприлюднений на веб-сайті МОЗ України за посиланням: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160729_0.html.

Громадське обговорення акту триває до 29 серпня 2016 року.

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