В Україну прилетять військові лікарі Бундесверу, щоб забрати поранених бійців АТО

Лікарі Бундесверу (Збройних сил) Федеративної республіки Німеччина 23 серпня перевезуть на лікування до ФРН групу тяжкопоранених українських військовослужбовців - учасників бойових дій на сході України.

Про це УНІАН повідомили у відділі преси і роботи з громадськістю Посольства Німеччини в Україні.

"Найближчими днями Бундесвер перевезе до Німеччини для лікування ще одну групу українських солдатів, які отримали важкі поранення під час бойових дій на сході України. Сьогодні до Києва прибула бригада лікарів Бундесверу. Їхнє завдання – підготувати поранених українських солдатів до відправки до Німеччини», - йдеться в повідомленні.

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За даними Посольства, такого роду допомогу Бундесвер надає уже вшосте. «Так, у березні 2014 року Бундесвер транспортував до Німеччини 24 громадян України, що отримали поранення під час подій на Майдані, там їм було надано медичну допомогу у військових та цивільних клініках", - зазначається в повіідомленні в повідомленні.

"Пізніше, у вересні 2014 року, у березні, серпні, а також у листопаді 2015 року до Німеччини для лікування у лікарнях Бундесверу були вивезені наступні групи українських військовослужбовців, які зазнали серйозних поранень під час боїв у східній Україні", - відзначає Посольство ФРН.

Як підкреслили у німецькому дипломатичному відомстві, керівник бригади лікарів Бундесверу, старший лікар Міхаель Уль і посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель проведуть медичну місію до Німеччини 23 серпня 2016 року.