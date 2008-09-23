Киянам безкоштовно вимірюватимуть артеріальний тиск

Протягом трьох днів кияни на вулицях міста зможуть безкоштовно виміряти тиск.

У столиці встановлять 100 точок, де працюватимуть студенти старших курсів медичних коледжів. Акція, присвячена Дню боротьби з захворюваннями серця, триватиме з 29 вересня до 1 жовтня.

«Будуть наші громадські діячі і лікарі відомі, які будуть закликати і навчати здоровому способу життя. Будемо там вимірювати біологічний вік людини, вимірювати артеріальний тиск. Будуть показові виступи різних спортивних колективів. Тобто ми хочемо в першу чергу нагадати людям чи навчити людей слідкувати за своїм здоров`ям. Починати з таких показників як: артеріальний тиск, пульс, рівень свого біологічного віку», - повідомив заступник головного лікаря Центру здоров`я Отто Стойка.

Акція урочисто відкриється цієї неділі біля Арки Дружби народів. Розпочнеться вона о 12:00.

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