Борщагівський фармацевтичний завод можуть продати за $ 144 млн

Як повідомило правління компанії, продаж пакету акцій ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» розміром до 69% статутного капіталу запланований на 28 жовтня цього року.

Згідно з повідомленням, «відбудеться продаж акцій за ціною у гривнях, еквівалентній 20,191 тис. доларів». З урахуванням загальної кількості випущених акцій (10,351 тис.), пакет розміром 69% оцінений у 144,21 млн доларів.

Відповідно до оголошення, акціонери, які хочуть скористатися своїм переважним правом на придбання пакету повинні у 30-денний термін з моменту публікації подати відповідні заяви до правління компанії.

ubr.ua