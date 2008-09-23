Борщагівський фармацевтичний завод можуть продати за $ 144 млн
16:25, 23 вересня 2008Країна
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Продаж запланована на 28 жовтня ц.р.
Як повідомило правління компанії, продаж пакету акцій ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» розміром до 69% статутного капіталу запланований на 28 жовтня цього року.
Згідно з повідомленням, «відбудеться продаж акцій за ціною у гривнях, еквівалентній 20,191 тис. доларів». З урахуванням загальної кількості випущених акцій (10,351 тис.), пакет розміром 69% оцінений у 144,21 млн доларів.
Відповідно до оголошення, акціонери, які хочуть скористатися своїм переважним правом на придбання пакету повинні у 30-денний термін з моменту публікації подати відповідні заяви до правління компанії.
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