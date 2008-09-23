У Чернігові почали підключати до теплопостачання лікувальні заклади

У Чернігові лікувальні заклади почали підключати до теплопостачання.

Про це повідомив УНІАН перший заступник Чернігівського міського голови Олег БІЛОУСОВ.

"За заявами керівників розпочався опалювальний сезон у пологовому будинку та дитячих поліклініках", - сказав він. Також О.БІЛОУСОВ додав, що наразі в оперативному порядку вирішують питання про підключення до теплопостачання інших лікувальних закладів та дитячих садочків міста. Не виключено, що опалювальний сезон у школах розпочнеться з 29 вересня.

Перший заступник міського голови підкреслив, що керівництво міста та області намагається вирішити проблему щодо збільшення лімітів на газ для Чернігова і регіону. Річ у тім, що у разі дострокового підключення міста до теплопостачання без збільшення лімітів на газ, Чернігівська ТЕЦ може зупинитися. "І щоб цього не сталося, вкрай необхідно підвищити ліміти на газ", - наголосив О.БІЛОУСОВ.

Традиційно опалювальний сезон розпочинався у Чернігові з 15 жовтня.