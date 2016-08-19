400 тисяч людей у зоні АТО можуть залишитися без води - місія ОБСЄ
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявляє, що 400 тис. людей у зоні АТО можуть залишитися без води.
400 тис. людей у зоні АТО можуть залишитися без води / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав сьогодні на брифінгу у Києві.
Як зазначив заступник голови СММ, робота фільтрувальної станції у Ясинуватій може зупинитися через розташування цієї станції в районі бойових дій на лінії розмежування.
За його словами, вона розташовується у трикутнику між Ясинуватою, Авдіївкою та Донецьким аеропортом.
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"400 тисяч людей можуть залишитися без води", - заявив Хуг.
У неділю спостерігачі зафіксували у Ясинуватій 1 тис. 84 вибухи.
"Насилля також ставить під загрозу цю станцію, яка постачає воду для 400 тисяч людей з обох сторін на лінії зіткнення", - сказав Хуг.
Також він зауважив, що працівники, які живуть поблизу фільтрувальної станції на контрольованих урядом України території, стикаються з великими перешкодами, коли їдуть на роботу. Зокрема, за словами Хуга, прямі дороги на станцію заблоковані, а працівники, які намагаються потрапити на роботу, можуть стати жертвами насилля.