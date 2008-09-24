Як зберегти добрий зір до старості

Зберегти хороший зір до старості - завдання не з легких. Допомогти в цьому може правильне харчування.

Навіть якщо в молодості зір у вас був ідеальним, це не гарантує вам того ж в старості. Близько 30% населення планети, що досягло 65 років, страждає від якого-небудь захворюванням очей. До 80 років ця частка зростає до 50%, причому тільки деякі із порушень піддаються лікуванню. Інші ведуть до сліпоти.

Основною причиною погіршення зору лікарі називають вікову дистрофію жовтої плями (ДЖП). Це ділянка на сітківці ока позаду очного яблука, через яке, власне, зорова інформація і передається в мозок. За статистикою близько 30% людей старших 75 страждають на ДЖП, проте такі чинники, як інтенсивна дія сонячного світла, куріння, алкоголізм і навіть зайва вага значно підвищують шанси зіпсувати собі зір. Може нашкодити вашим очам і дієта: дослідження останніх років показують, що високе споживання жирів і відмова недостатнє вживання також посилює деградацію сітківки.

Чим же допомогти своїм очам? Найвідомішими природними ліками для зору вважаються морква і чорниця. У них у великій кількості містяться особливі пігменти, які зміцнюють наш зір.

Проте останнім часом наукова довіра до них ослабла: дослідження показують, що зелені і жовті фрукти і овочі набагато корисніші для сітківки за оранжеві. У них міститься лютеїн і зеаксантин - теж пігменти, але сильніші з точки зору лікарської дії.

Цікаво, що містяться ці диво-елементи не тільки в рослинній їжі. Нижче приведений список найбільш корисних для очей продуктів і вказаний загальний вміст в них лютеїну і зеаксантину (окремо вони не зустрічаються). Виберіть з них найбільш для вас відповідні і постарайтеся, щоб якийсь з них входив в кожний з ваших прийомів їжі (у ідеалі їх повинно бути 5).

1. Шпінат (200 г) - 29,811 міліграм лютеїну і зеаксантину.

2. Капуста білоголовкова (200 г) - 23,720.

3. Капуста листова (200 г) - 14,619.

4. Кабачок (200 г) - 4,048.

5. Кукурудза (200 г) - 2,429.

6. Брокколі (200 г) - 2,015.

7. Брюссельська капуста (200 г) - 2,015.

8. Салат-латук (200 г) - 1,295.

9. Листовий салат (200 г) - 969.

10. Стручкова квасоля (200 г) - 595.

11. Фісташки (30 г) - 342.

12. Яйце (1 шт.) - 166.

13. Авокадо (30 г) - 77.

newsland.ru