За статистикою, щогодини у нашій державі діагностується два випадки раку молочної залози, щогодини одна жінка помирає.

Ясно, що сумні цифри можуть бути іншими за умов вчасної діагностики. У рамках доброчинної кампанії «Разом проти раку молочної залози» Дніпропетровський обласний клінічний онкологічний диспансер отримав від компанії AVON (Україна) сучасне обладнання — медичний цифровий перетворювач нового покоління для комп’ютерної рентгенографії.

Для діагностики раку використовують мамографи. Але, за словами голови благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї», яка є партнером програми, лікаря-онколога Ганни Майструк, зазвичай проблема в тому, що людина не може сплатити вартість плівки, плівки може не бути або щось сталося з реактивами. Усе це ускладнює роботу, при цьому жінки, навіть якщо і зробили обстеження, одержавши плівки на руки, просто забувають це все і десь їх гублять або тримають в таких умовах, що на плівках уже за кілька років нічого не видно.

Цей апарат коштує мільйон 45 тисяч гривень і передається на засадах безоплатного користування для пацієнтів. Якщо не враховувати вартість електрики і послуг фахівців, така діагностика має бути безплатною. Перетворювач для цифрової мамографії також дає можливість замикати в один кілька апаратів, оптимізувати процес, зберігаючи гроші і час.

Важливо також, що створюється і зберігається база даних. На відміну від дорожчих повністю цифрових апаратів, цей за потреби може бути відключений і повернутися знову в режим роботи із плівкою. В Європі така практика досить поширена, у нас — тільки в дорогих клініках. Завдяки цій ініціативі діагностика раку стане доступнішою.

golos.com.ua