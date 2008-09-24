Bідбувся круглий стіл з молоддю з особливими потребам

06:29, 24 вересня 2008
Країна
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За участю спортсменів

Нещодавно в Генічеську (Херсонська область) відбувся круглий стіл з сім’ями, де мешкають діти та молодь з особливими потребами у нозології ДЦП. У заході взяли участь 30 осіб, третина з них – інваліди ДЦП віком від 7 до 35 років. До заходу долучилися спортсмени-інваліди.

Зокрема, чемпіон всеукраїнської спартакіади серед інваліді «Повір у себе» В’ячеслав Хома та майстер спорту з легкої атлетики, чемпіон України серед інвалідів у штовханні ядра, кандидат у збірну України Олександр Дунін.

У ході обговорення з’ясувалося, що найбільше інвалідів турбує проблема працевлаштування, соціальних виплат, забезпечення автотранспортом, лікувальними путівками до санаторіїв, лікування в реабілітаційних центрах.

Директор Генічеського районного центру соціальних служб Світлана Рудникова поінформувала присутніх про діяльність організації, розповіла про порядок надання та ефективність соціальних послуг.

likar.info

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