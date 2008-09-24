Киян провакцинують проти нового штаму грипу

Київські лікарні активно готуються до сезону вірусних захворювань. Вони повідомляють, що у грудні українців накриє хвиля нового штампу грипу.

Лікарі наразі не можуть відповісти, які ризики принесе штам, але запевнюють: якщо провести вчасно необхідні заходи, біда мине.

«Зараз препарат стоїть на кордоні, і перед тим, як ліки поступлять до місцевих лікарень, він пройде двотижневу лабораторну перевірку. Скільки буде коштувати вакцина в роздріб, сказати важко», - повідомив головний імунолог Києва Олег Назар.

За словами лікаря, грип, можуть піднести людям сюрпризи, хоча важкість його визначається як легка і середня. Різкі перепади температури і волога холодна погода можуть викликати ускладнення.

Водночас, вакцинація не влаштовує багатьох киян – із десятка опитаних людей прийти на щеплення погодився лише один. «Хоч щеплення проти грипу можна робити діткам уже з 6 місяців, я своїм не роблю. Начулася про наслідки щеплень проти кору, особливо мене вразив останній випадок смерті хлопчика. Я зрозуміла, що найкращий спосіб вберегти своїх дітей від небезпеки – зовсім не робити щеплень від грипу», - впевнена киянка Тетяна Мозгова.

Тим часом, лікарі готові до останнього захищати профілактику, заспокоюючи переляканих киян: вакцина придбана не в Індії, а в Швейцарії і Франції. «Безумовно, смерть хлопчика після щеплення від кору, перелякала людей. Та якщо люди будуть боятися щеплення від грипу, то їх треба буде переконувати в необхідності цієї процедури», - впевнений імунолог.

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