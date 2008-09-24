Богатирьова подарувала Кіровоградському онкодиспансеру томограф за 100 тис. грн.

Секретар РНБО України Раїса БОГАТИРЬОВА, перебуваючи з робочим візитом на Кіровоградщині, подарувала обласному онкологічному диспансеру інжектор для внутрішньовенного введення контрастних речовин при комплексній томографії вартістю майже 100 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, цей медичний апарат необхідний для проведення томографічного обстеження внутрішніх органів людини.

Під час спілкування з секретарем РНБО головний лікар онкодиспансеру Володимир ЯРИНИЧ поскаржився на недбале ставлення держави до проблеми профілактики і лікування онкологічних захворювань, зокрема, на відсутність цілеспрямованої адресної допомоги Кіровоградщині, яка займає лідируючі позиції за кількістю онкохворих в державі. Р БОГАТИРЬОВА пообіцяла дане питання порушити на одному з найближчих засідань Ради Національної Безпеки та Оборони.

Також Р. БОГАТИРЬОВА відвідала Знам’янську школу-інтернат, де навчаються діти з обмеженими можливостями. Вручивши вихованцям закладу подарунки - комп’ютер і солодощі – вона взялася вирішити питання відсутності спеціальних підручників для навчання дітей з особливими потребами.

Наприкінці поїздки Р. БОГАТИРЬОВА ознайомилась з роботою Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю. Подарунком закладу від секретаря РНБО стало концертне фортепіано білого кольору.