Житомирщина: лікарні починають підключати до тепла

У Романівському районі Житомирської області почали підключати до теплопостачання лікувальні заклади.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на нараді в Житомирській ОДА керівництвом області після критичного виступу на нараді з питань підготовки області до нового опалювального сезону керівників Романівської РДА.

Зокрема, виступ стосувався неможливості роботи лікувальних установ регіону без опалювання, а також непродуманою до кінця процедури підключення до теплопостачання лікарень, поліклінік та інших об`єктів бюджетної сфери.

Як повідомляв УНІАН, Житомирська область в цілому на 95% готова до початку опалювального сезону, про що сьогодні заявив заступник голови Житомирської ОДА Володимир ДЕБОЙ.