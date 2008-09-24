З незаконного обігу вилучено понад 500 кг наркотичних засобів

11:53, 24 вересня 2008
Країна
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На суму 5,2 млн. грн.

Міліція в ході спецоперації вилучила з незаконного обігу понад 500 кг наркотичних засобів на суму 5,2 млн. грн.

Київ. 24 вересня. УНІАН. Минулого тижня правоохоронці в ході спецоперації вилучили з незаконного обігу 536 кг наркотичних засобів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Зокрема, вилучено 46,3 кг макової соломи, 0,5 кг опію, 490 кг марихуани, 2,8 г героїну, 8,7 г кокаїну, 1,2 кг психотропних речовин, що за цінами «чорного ринку» становить 5,2 млн. грн.

До кримінальної відповідальності за наркозлочини притягнуто 990 осіб, cтосовно яких порушено 1 тис. 135 кримінальних справ, у тому числі 186 за збут наркотиків. Задокументовано 48 злочинів, скоєних групою наркоділків. Припинено діяльність двох підпільних нарколабораторій. Ліквідовано чотири міжнародні канали переміщення наркотиків.

 

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