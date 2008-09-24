У цукерках виявлено смертельний меламін

Заборонений хімікат меламін, яким заражено багато молочних продуктів в КНР, виявлено також і у китайських цукерках марки "Білий кролик". Це підтвердила влада Гонконгу, яка услід за санітарними службами Сінгапуру провела тести щодо якості цих популярних в Азії солодощів.

Молочні цукерки "Білий кролик" /"White Rabbit сreamy сandy"/ випускаються в Шанхаї протягом 65 років і добре знайомі кільком поколінням китайців. Відомо, що в 1972 році тодішній прем`єр Держради КНР Чжоу Еньлай пригостив цими "фірмовими" китайськими ласощами американського президента Річарда Ніксона, що прилетів до Пекіна з візитом.

Нині цукерки цієї марки постачають у понад 40 країн. На тлі "меламінового скандалу" ця продукція почала зникати з полиць магазинів.

Минулого року влада Філіппін припинила імпорт чотирьох видів цукерок китайського виробництва, включаючи й "Білого кролика". Уних було виявлено сліди отруйної речовини - формальдегіду.

ami-tass.ru