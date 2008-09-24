У кожного другого українця хворе серце. За масштабами це нагадує епідемію чуми. Щороку до лікарень потрапляє 50 тисяч осіб з інфарктами і 110 тисяч з інсультами.

Щоб не доводити себе до лікарняного ліжка, медики радять дотримуватися простих правил: не палити, спостерігати за масою тіла. Людям з низьким тиском бажано пити каву, червоне вино, зелений чай, не забувати про шоколад. Продукти обов`язково мають бути якісними.

Загалом, 20 мільйонів українців страждають на серцево-судинні захворювання.

glavred.info