Україна економить на молодих матерях?

У Дніпропетровській області молоді мами масово почали добиватися збільшення виплат на новонароджених в судовому порядку. Із цього приводу позови вже подали близько 600 чоловік, є вже і перші виграні справи.

"Зараз грошей, які дають в місяць, не вистачає навіть на живлення малюка. За дитину країна платить 130 грн в місяць, а одна тільки пачка дитячої суміші коштує 70 грн, я вже не говорю про памперси і все останнє. Я судилася майже рік. Але підвищеної виплати поки не дали. Та і чому призначених законом грошей я повинна добиватися через суд, наймати адвоката?" – розповіла мешканка Павлограду Юлія Гадьо, яка рік тому народила дівчинку.

Коли жінка узялася вивчати питання, з`ясувалося, що закон передбачає виплати на дитину на рівні прожиткового мінімуму, розмір якого постійно коливається і тепер складає 600 гривень. Втім, привести у відповідність з ним виплати молодим мамам чиновники "забувають", користуючись цифрами багаторічної давності.

Правда, декільком жінкам Павлограду по рішеннях судів вже виплачують не по 130 грн, а як і призначено, у розмірі прожиткового мінімуму.

Після першої вдалої спроби кількість позовів щодо недоотримання грошей на дитину почали стрімко рости. Тим часом в соціальній службі, яка займається цими питаннями, говорять, що навіть за рішенням суду отримати доплату мамам буде важко. Адже ці суми не закладені до бюджету і узяти їх просто ніде, говорить начальник Павлоградського управління соціального захисту Лідія Бобровницька.

В Управлінні соцзахисту Павлоградської мерії і в міському суді підтвердили, що позовів дійсно близько шести сотень. "Але додаткових грошей на виплати немає, породіллям даємо відразу 3500 грн, а сума, що залишилася, ділиться на декілька частин".

Породіллі ж настроєні рішуче і у разі невиплат за рішенням українських судів мають намір звертатися до Європейського суду. "Наскільки я знаю, відстоювати інтереси бралися юристи і в Західній Україні, у нас теж в цьому вже є досвід", – розповів нам один із співробітників павлогорадскої юридичної фірми Віктор Припиченко. Мешканки Павлограду, що подають до суду, радять молодим мамам не боятися паперової тяганини, бюрократичних нюансів і не опускати руки. "Краще всього складати позови і вимагати призначеного законом за допомогою юристів", – радять ті, хто вже отримав гроші на руки".

Інша мешканка Павлограду, Ірина Фролова, розповіла, що грошей для своєї дитини добилася лише коли її Ганні виповнився рік: "Я вже отримую на дитину не менше прожиткового мінімуму. Різниця в грошах відчувається, адже дитині треба і молочне купувати, і щось солодке, і фрукти. А на 130 грн всього цього не накупиш. До того ж мені зробили перерахунок, і виявилось, що мені ще повинні були виплатити більше однієї тисячі гривень. Добре, що нам допоміг наш адвокат. До речі, з ним я познайомилася завдяки його дружині, з якою розговорилися в жіночій консультації".

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