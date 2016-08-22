В Україні буде впроваджено новий клінічний протокол лікування ВІЛ/СНІДу



Як повідомили УНІАН у МОЗ, у МОЗ відбулося засідання мультидисциплінарної робочої групи з питань удосконалення організації лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні.

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На засіданні робочої групи було обговорено напрацювання проектів клінічної настанови та клінічного протоколу лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні, які зараз розробляються паралельно з урахуванням сучасних тенденцій і рекомендацій ВООЗ. Завдання документів – оптимізувати АРВ-лікування з урахуванням потреб пацієнтів, лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань у людей, які живуть з ВІЛ, питань постконтактної та преконтактної профілактики ВІЛ-інфекції.

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У відомстві підкреслили, що в умовах існуючої гуманітарної кризи та бойових дій на Сході України зросли ризики щодо поширення ВІЛ-інфекції, у тому числі у поєднанні з гепатитами та інфекціями, що передаються статевим шляхом. І ці виклики ми маємо врахувати у нашій роботі. Важливим додатковим джерелом покриття існуючої потреби в антиретровірусних препаратах стали міжнародні донорські організації, зокрема, Глобальний фонд, від якого Україна отримує значну допомогу на закупівлю АРВ-препаратів, медичних виробів для забезпечення безперервності лікування пацієнтів з ВІЛ.