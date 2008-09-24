Міністр охорони здоров`я запросив до України спеціалістів ВООЗ з вакцинації

Міністр охорони здоров`я Василь Князевич попросив прислати в Україну спеціалістів ВООЗ з вакцинації. Про це він сказав у своєму виступі на засіданні 58-ої сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ 15 вересня, оприлюдненому прес-службою МОЗ.

«В поточному році Україна зіштовхнулась з кризовою ситуацією, яка, на наш погляд, ставить під сумнів виконання регіонального плану з ліквідації краснухи», - заявив Князевич.

З самого початку проведення кампанії додаткової імунізації проти кору і краснухи в Україні був зареєстрований випадок смерті підлітка, який призвів до потужного антивакцинального руху, сказав міністр у своєму виступі.

«До цього руху активно підключилися засоби масової інформації, політики і населення вцілому. Була відкрита кримінальна справа за фактом смерті, створена слідча комісія в парламенті, яка прийшла до висновку, що смерть напряму пов`язана з вакцинацією. За обставин різкої негативної критики на адресу Міністрерства охорони здоров`я ми змушені були прийняти рішення про призупинення кампанії», - заявив Князевич.

Він зазначив, що «ситуація досі не розв`язалася. На цьому тижні парламент України, ймовірно, прийме рішення про те, що кампанія надалі проводитися не буде.»

«Повинен визнати, що керівництво Євробюро в особі Регіонального директора і його заступника оперативно відреагували на наш запит про допомогу – відбувся візит до України, було проведено ряд зустрічей на найвищому рівні, в тому числі і з засобами масової інформації», - відзначив Князевич.

За його словами, оскільки відразу стало очевидним, що Міністерство охорони здоров`я не в змозі самостійно впливати на думку широкого загалу суспільства, особливої вагомості і значення набув мандат ВООЗ як незалежного експертного органа. «Стала очевидною необхідність довготривалої присутності в країні висококваліфікаційної технічної команди з питань вакцинації, яка змогла б надати допомогу уряду оперативно відреагувати на ситуацію з ціллю її стабілізації і урегулювати кризу.»

«Змушений констатувати, що цього не відбулося. В ситуації з Україною виявилося очевидним, що сьогодні ВООЗ не змогла забезпечити кадрову і технічну підтримку системі охорони здоров`я України в умовах кризи», - сказав Князевич.

Міністр заявив: «В зв`язку з цим ми пропонуємо регіональну бюро розглянути можливість створення на рівні регіону механізму оперативної мобілізації фінансових і людських ресурсів для забеспечення негайної присутності в країнах при непередбачуваних обставинах, а також для надання необхідної підтримкм тим національним кадровим ресурсам, які мають в розпорядженні офіси в країнах.»

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