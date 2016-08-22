Фонд Ахметова провів перший тренінг для майбутніх наставників дітей-сиріт

Як повідомили УНІАН у штабі Ахметова, у навчанні взяли участь 11 майбутніх наставників з Святогорська, Слов'янська, Дружківки та Дніпра (Дніпропетровська). Тренери проекту розповіли їм про систему захисту дітей-сиріт, про роль наставника в житті дитини, про особливості взаємодії вихователя і вихованця, про ресурси наставників.

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«Мета цього навчання – всебічна підготовка наставників, щоб у подальшому вони змогли бути корисними в житті дітей-сиріт, ефективно сприяли їх соціалізації, профорієнтації та навчання», – розповіла менеджер проекту «Наставництво» Вікторія Чагалян.

По закінченні тренінгу учасники відзначили, що навчання допомогло зрозуміти, як правильно вибудовувати відносини з дитиною і знаходити вихід із складних ситуацій.

«Спасибі за інформацію, знання. Під час тренінгу стало очевидно, що буде багато труднощів, але є й шляхи вирішення. І я готова з командою проекту їх долати», – підкреслила Ірина Гащина.

«Тренінг допоміг усвідомити власні помилки у вихованні дітей. Я відчув і зрозумів, що відчуває дитина, коли тебе не розуміють, не чують», – сказав Віталій Булавенко.

«Завдяки інтерактивним формам навчання ми побачили свої можливості і ресурси для роботи з життєвими ситуаціями дітей. Поруч були тренери, які вчасно направляли до пошуку правильного рішення», – зазначила Анастасія Омельченко.

Другий такий тренінг пройде з 26 по 28 серпня в Маріуполі. Навчання потенційних наставників у Києві відбудеться 2-4 вересня.

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Проект «Наставництво» Фонду Ріната Ахметова запущений в 2016 році. Основна мета – допомога дитині-сироті у підготовці до самостійного життя після закінчення інтернату. Розвиток його потенціалу, визначення життєвих цілей, формування людських взаємин, культурних і моральних цінностей за участю наставника – дорослої людини з життєвим досвідом, який добровільно погоджується навчити дитину.